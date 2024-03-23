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Василий Голубев: во всех муниципалитетах Ростовской области усилены меры безопасности

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Сегодня, 23 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседание антитеррористической комиссии. В формате видеоконференцсвязи в нем принимали участие руководители всех городов и районов региона.

#Безопасность

Представители правоохранительных органов и МЧС доложили о привлечении дополнительных сил и средств для обеспечения безопасности региона.

Напомним, что еще со вчерашнего вечера в области реализуется указание об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Областные учреждения образования переведены на дистанционный режим работы. Аналогичные решения рекомендовано принять муниципалитетам, а также вузам. С понедельника большинство школьников уходит на каникулы. Это позволит еще раз тщательно проверить антитеррористическую защищенность всех школ. Принято решение организовать возле учреждений образования патрулирование силами казачьих подразделений и дружинников, — сообщил Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Также на заседании принято решение о дополнительном комиссионном обследовании аварийных выходов, средств оповещения, пожаротушения, видеонаблюдения во всех торгово-развлекательных центрах на территории Ростовской области. В этой работе, как подчеркнул губернатор, должны быть задействованы собственники помещений. Планируется дополнительно проверять бесхозные автомобили, которые припаркованы вблизи магазинов, рынков, социальных учреждений.

Уважаемые земляки, прошу вас быть внимательными к своей безопасности и безопасности близких. Вместе с тем, убедительно прошу не поддаваться панике. Это поможет органам правопорядка реализовывать необходимые меры для обеспечения антитеррористической защиты, — обратился к жителям региона губернатор.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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