Василий Голубев предложил ввести кредитные каникулы для пострадавших от непогоды аграриев

Они могут продлиться до конца 2025 года.

На заседании коллегии минсельхоза России губернатор Василий Голубев предложил ввести для пострадавших сельхозпредприятий Дона кредитные каникулы до конца 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора.

По словам главы региона, из-за весенних заморозков и почвенной засухи летом пострадало более тысячи хозяйств, убытки превышают 4 млрд рублей.

В настоящее время аграрии ведут уборку поздних культур, и уже дан старт посевной кампании урожая 2025 года. Аграрии полностью обеспечены семенами, практически все – отечественной селекции, с поставками ГСМ и удобрений проблем нет, заявил Василий Голубев.

Он попросил поддержки минсельхоза России в деле присвоения статуса опорных населённых пунктов шести районным центрам Ростовской области.

Фото: Телеграм-канал правительства РО