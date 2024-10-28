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Василий Голубев навестил в госпитале раненых бойцов из Таганрога, Аксая и Ростова

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В минувшие выходные губернатор Ростовской области Василий Голубев, находясь в Луганской Народной Республике, навестил раненых земляков, проходящих лечение в военном госпитале.

#СВО

Глава региона передал бойцам партию гуманитарной помощи от Ростовской области — телевизоры, комплекты постельного белья, фрукты.

«Проведал ребят, которые находятся на лечении, пожелал им скорейшего выздоровления. С земляками из Таганрога, Аксая и Ростова за чашкой чая обсудили волнующие бойцов проблемы. Среди прочих они подняли вопрос денежных выплат при ранениях легкой и средней тяжести. Проработаем эти решения», — написал Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил, что на днях воинским частям ЮВО, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, передана очередная партия гуманитарной помощи от Ростовской области.

На двух КАМАЗАх военнослужащим привезли квадрокоптеры и дополнительные аккумуляторы к ним, установки и системы РЭБ, мототехнику, рации, генераторы, зимнее обмундирование и многое другое.

Гуманитарная помощь формировалась по заявкам воинских частей.

«Закуплено все за счет средств фонда регионального развития, который регулярно пополняется взносами от предприятий и жителей Дона. Так что в этом грузе — часть помощи буквально от всех жителей нашего региона», — отметил губернатор.

Фото: Telegram-канал Василия Голубева

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Таганрогская правда
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