Василий Голубев может стать сенатором Совфеда от Ростовской области

Экс-губернатор Дона Василий Голубев может войти в состав Совета Федерации РФ от Законодательного Собрания Ростовской области, сообщает газета «Молот» со ссылкой на собственные источники в ЗСРО.

Отмечается, что свой мандат в Заксобрании Василию Голубеву уступает один из старейших депутатов Николай Беляев.

«Это позволит экс-главе донского региона стать членом Совета Федерации от Законодательного собрания Ростовской области. Андрей Яцкин остается сенатором от правительства», — пишет «Молот».

Сейчас донской регион в верхней палате Федерального Собрания от ЗСРО представляет Ирина Рукавишникова, которая занимает должность первого заместителя председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Новость о возможных рокировках в Совфеде сенатор не комментирует.

Фото donland.ru (из архива)