Главная » Город

Василий Голубев и Татьяна Голикова обсудили вопросы ремонта БСМП Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 102 Опубликовано

Речь о ремонте главной больницы Таганрога шла сегодня, 31 мая, на рабочей встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева и зампреда правительства РФ Татьяной Голиковой.

Город

В Ростов-на-Дону вице-премьер прибыла, чтобы присутствовать на открытии первого на юге России инновационного детского хирургического центра.

На рабочей встрече был затронут вопрос выделения федеральных средств на реконструкцию комплекса зданий городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога. В феврале 2024 года Ростовская область направила в Министерство здравоохранения России заявку на включение БСМП в федеральную адресную инвестпрограмму.

Достигнуты договоренности о дальнейшей работе по проекту. Завершить проектирование и получить положительное заключение госэкспертизы по 1 этапу планируется уже в сентябре текущего года. Проект предполагает возведение нового лечебного корпуса БСМП со вспомогательной инфраструктурой, — сообщает портал правительства региона.

Напомним, средства на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию БСМП Таганрога в размере 160 млн рублей выделены из бюджета Ростовской области.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

БСМП губернатор Голубев медицина реконструкция
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru