Василий Голубев и Татьяна Голикова обсудили вопросы ремонта БСМП Таганрога

Речь о ремонте главной больницы Таганрога шла сегодня, 31 мая, на рабочей встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева и зампреда правительства РФ Татьяной Голиковой.

В Ростов-на-Дону вице-премьер прибыла, чтобы присутствовать на открытии первого на юге России инновационного детского хирургического центра.

На рабочей встрече был затронут вопрос выделения федеральных средств на реконструкцию комплекса зданий городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога. В феврале 2024 года Ростовская область направила в Министерство здравоохранения России заявку на включение БСМП в федеральную адресную инвестпрограмму.

Достигнуты договоренности о дальнейшей работе по проекту. Завершить проектирование и получить положительное заключение госэкспертизы по 1 этапу планируется уже в сентябре текущего года. Проект предполагает возведение нового лечебного корпуса БСМП со вспомогательной инфраструктурой, — сообщает портал правительства региона.

Напомним, средства на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию БСМП Таганрога в размере 160 млн рублей выделены из бюджета Ростовской области.

Фото donland.ru