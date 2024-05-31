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В Ростове открыли новый инновационный хирургический центр для детей

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Красную ленточку в торжественной обстановке перерезали зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Василий Голубев.

Новости Ростовской области

В донской столице сегодня, 31 мая, состоялось открытие детского хирургического центра инновационных технологий, который строился с 2021 года. Это первое на Юге России медучреждение такого уровня.

Новый хирургический центр будет работать на базе Ростовской областной детской клинической больницы. За три года были сооружены основной корпус площадью около 55 тыс. кв. метров, административно-бытовой корпус, подземная парковка, сообщает правительство региона.

Основу центра составят два хирургических отделения, нейрохирургическое, уроандрологическое, офтальмологическое, педиатрическое, нефрологическое отделения, два отделения онкологии и гематологии, отделение травматологии и ортопедии, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии и клеточных технологий. Также будет открыт дневной стационар детской онкологии и гематологии. Центр рассчитан на 405 коек, в том числе 280 — в новом корпусе.

Пока центр возводился, его будущий персонал проходил обучение в ведущих медицинских учреждениях России, в том числе – в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Медучреждение будет оснащено по последнему слову медицинской техники, в том числе передовой робот-ассистированной хирургической системой Da Vinci Xi.

Утверждается, что в новом ростовском детском медучреждении впервые в Южном федеральном округе будут проводить операции по трансплантации костного мозга.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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