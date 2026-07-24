Вандалы ломают ограждение: опасный «Корабль» в таганрогской роще «Дубки» заполнен детьми

В МКУ «Благоустройство» напомнили, что игровой комплекс «Корабль», расположенный на территории рощи «Дубки», закрыт для посещения по решению суда. Для безопасности горожан, особенно детей, вокруг объекта установлено ограждение, однако оно постоянно подвергается актам вандализма.

Вряд ли ограждение ломают дети — для этого требуется недюжинная сила и специальный инструмент. Понять взрослых, которые регулярно сносят ограду, чтобы детвора каталась на опасных горках и бегала по разрушающемуся кораблю, сложно. Тем не менее, ежедневно игровой комплекс заполнен детворой, а рядом стоят родители и наблюдают.

Пока о несчастных случаях, произошедших во время игр на «Кораблпе», неизвестно. Но если он также активно будет использоваться и дальше, то, боимся, и до них уже недалеко.

На днях ограждение снова восстановили, и тут же в металлических блоках вырезали прутья — дети через отверстия спокойно пролезают на площадку.

Власти в очередной раз призывают жителей проявлять бдительность и сообщать о действиях вандалов.

«В случае обнаружения нарушений рекомендуется обращаться в полицию или направлять фото- и видеоматериалы на номер 8-977-015-74-68», — подчеркнули в МКУ «Благоустройство».

Родителей в очередной раз предупреждают, что нахождение детей на «Корабле» может быть опасно для их жизни и здоровья.

Фото «Таганрогской правды»