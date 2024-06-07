«Вайлдберриз» построит в Ростовской области распределительный центр за 11,5 млрд рублей

Планируется создать 7500 рабочих мест.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и одним из крупнейших российских маркетплейсов. Подписание документа состоялось сегодня, 7 июня, на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге.

В документе говорится, что ООО «Вайлдберриз» построит на территории Аксайского района Дона распределительный центр площадью около 180 тысяч кв. метров. Планируется дополнительно создать 7500 рабочих мест. Ориентировочная стоимость распредцентра — около 11,5 млрд рублей.

Василий Голубев считает, что «Вайлдберриз» — это «крупный, серьезный бизнес», который даст жителям Ростовской области «возможность работать». Речь не только о новых рабочих местах, отметил глава региона.

Как правило, рядом с крупным бизнесом очень активно развивается малый и средний. Получается хороший симбиоз, кооперация. Мы для этого будем создавать условия, — сказал Василий Голубев.

В настоящее время разрешительная документация на строительство распределительного центра в Ростовской области находится на стадии оформления. Срок реализации проекта — до третьего квартала 2026 года.

За 2023 год через маркетплейс «Вайлдберриз», по данным компании, в Ростовской области реализовано товаров на сумму свыше 82 млрд рублей от 330 тысяч поставщиков, в том числе на сумму 2,2 млрд рублей от 8,1 тысячи поставщиков, зарегистрированных в донском регионе.

Фото: donland.ru