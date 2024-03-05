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В Зернограде всю ночь тушат пожар в трехэтажном жилом доме

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Сегодня, 5 марта, в Ростовской области всю ночь тушат пожар в трехэтажном жилом доме. Из здания эвакуированы 35 жильцов, 11 из них размещены в пунктах временного размещения, остальные – у родственников. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Советской в Зернограде поступило на пульт дежурного вчера вечером, 4 марта, в 21.30. Огонь распространился на 800 квадратных метрах кровли здания. В 03.19 был объявлен ранг пожара 2. В 04.50 возгорание удалось локализовать.

Из дома эвакуированы жильцы. Как уточнили в региональном ГУ МЧС, никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте происшествия с огнем борются 50 человек с привлечением 15 единиц техники.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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