В Зернограде всю ночь тушат пожар в трехэтажном жилом доме

Сегодня, 5 марта, в Ростовской области всю ночь тушат пожар в трехэтажном жилом доме. Из здания эвакуированы 35 жильцов, 11 из них размещены в пунктах временного размещения, остальные – у родственников. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Советской в Зернограде поступило на пульт дежурного вчера вечером, 4 марта, в 21.30. Огонь распространился на 800 квадратных метрах кровли здания. В 03.19 был объявлен ранг пожара 2. В 04.50 возгорание удалось локализовать.

Из дома эвакуированы жильцы. Как уточнили в региональном ГУ МЧС, никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте происшествия с огнем борются 50 человек с привлечением 15 единиц техники.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области