В ЮФУ состоялась защита ВКР в рамках программы «Стартап как диплом»

Молодые инноваторы презентовали свои проекты, над которыми трудились не один год.

В Инженерно-технологической академии Южного федерального университета состоялась защита выпускных квалификационных работ «Стартап как диплом». В рамках программы представляются реальные бизнес-проекты, созданные одним студентом или командой, демонстрирующие уровень подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности.

В Институте компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ стартап «Basket Feature» презентовала смешанная команда, состоящая из студентов Института компьютерных технологий и информационной безопасности и Института управления в экономических, экологических и социальных системах.

Капитаном команды был Иван Хожайнов – именно он, будучи выходцем из семьи олимпийской чемпионки по баскетболу, выступил инициатором создания приложения, которое бы производило сбор и анализ статистики данных баскетбольного матча, подсказывая в дальнейшем лучшее место и время для атаки.

«Мы делаем Basket Feature ещё со времен творческого проекта на 2 курсе. Начинали с простенького MVP и пришли к большому кропслатформенному приложению для баскетбольной аналитики. В процессе работы над проектом я попал во всероссийскую стартаперскую среду: акселераторы, форумы, митапы; побеждал на проектно-инвестиционной сессии SfedU Exponent. Это крутой опыт и классные знакомства, которые позволили мне запустить студию разработки Shizmo, где на фрилансе мы создаём мобильные приложения и ИИ-решения. Все наработки с Basket Feature используем в самом актуальном стартапе «You Chip» — системе позиционирования для хоккеистов. Сейчас находимся на раунде привлечения инвестиций и сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой», – отметил Иван Хожайнов.

Стартап ожидаемо вызвал у государственной комиссии интерес, защитились все представители команды на «отлично».

Свои наработки презентовали и обучающиеся Института радиотехнических систем и управления. Здесь в категорию «Стартап как диплом» попали проекты «Система управления доступом и контроля физиологических параметров персонала на промышленных предприятиях» и «Система избирательного подавления беспроводной связи для инфраструктуры РЖД».

«В процессе проектной деятельности мы выбираем ребят, у которых максимально быстро и качественно прорабатываются проекты, оцениваем их с точки зрения возможности коммерциализовать. За счет этого они попадают в программу «Стартап как диплом», подают свои заявки на участие в конкурсах «Студенческий стартап», либо конкурс Фонда содействия инновациям «Умник». Обучающихся мы консультируем на этапе подачи заявок на разные гранты, полностью обеспечиваем их комплектующими. Всё время с ними работает опытный наставник», — рассказала заведующая кафедрой систем автоматического управления ИРТСУ ЮФУ Валентина Шадрина.

«Представленная разработка на базе уникальных алгоритмов может обнаруживать приближение пешеходов с помощью видеокамер, а также на основе сканирования и анализа эфира окружающих беспроводных сетей способна подавлять сигналы Bluetooth и Wi-Fi. Система отключает беспроводные устройства пешеходов вблизи железнодорожных переходов, тем самым привлекает их внимание к запрещающему сигналу светофора, светошумовой сигнализации и приближающемуся поезду», – рассказал Вадим Кошенский, автор разработки, выполненной в рамках гранта по программе Передовой инженерной школы ЮФУ.

Также большую помощь в подготовке оказал Центр трансфера технологий. В ЦТТ реализуется соответствующая программа ДПО для студентов и преподавателей, которые участвуют в реализации «Стартап как диплом». Это позволяет молодым инноваторам качественно проработать экономическую составляющую своих проектов.

Стартап Вадима Кошенского вошёл в топ-200 из 10 000 заявок Всероссийского инженерного конкурса, а в 2022 году заинтересовал представителей Северо-Кавказской железной дороги. Проект был поддержан СКЖД, проведена успешная апробация системы в учебном кампусе ИТА ЮФУ. Следующим этапом будет установка соответствующего оборудования на нерегулируемом переходе по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 100, для проведения экспериментальных исследований и сбора статистики.

«Для студентов это бесценный опыт. У них появляется понимание, что инженерная разработка — это не рутина или проект, который «ляжет в стол». Во-первых, это интересный творческий и социально значимый процесс. Во-вторых, выполняя такого рода проекты, студенты могут организовывать собственные компании, развивать их, коммерциализировать результаты своей разработки и в дальнейшем создавать новые рабочие места. В этом случае они уже отвечают не только за себя, но и за людей вокруг», — заключила Валентина Шадрина.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций ЮФУ