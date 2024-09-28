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В выходные дни Ростовскую область накроет пыльная буря

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28 и 29 сентября в Ростовскую область придёт пыльная буря, предупреждает региональный Гидрометцентр.

Новости Ростовской области

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пыльная буря может обрушиться на южные и восточные районы донского региона сегодня днем. Ее принесет восточный и юго-восточный ветер, порывы которого местами будут достигать 15-18 м/с. Предполагается, что окончится буря к вечеру воскресенья.

Также в Ростовской области в северо-западных, северо-восточных, южных, юго-восточных, местами в центральных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Местами в центральных районах и Приазовье высокая пожароопасность (4 класс).

Фото С. Авдеенко (из архива)

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новости погода пыльная буря Ростовская область
Таганрогская правда
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