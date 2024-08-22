В предстоящие выходные дни, 24 и 25 августа, на Старом кладбище Таганрога пройдут субботник и две экскурсии.

Как сообщает на своей страничке ВК группа «Партия любителей Старого кладбища г. Таганрога», 24 августа все желающие могут принять участие в субботнике. Сбор у храма в 09.00 (координатор Елена Алексеенко, телефон +7(928)625-97-24).

В этот же день в 14.00 состоится экскурсия Елены Алексеенко «Знакомство с некрополем» (запись в текстовом сообщении WhatsApp +7(928)625-97-24 с указанием даты и количества участников).

25 августа в 14.30 пройдет экскурсия Елены Сироты «Свидетели и участники русских войн» (запись в текстовом сообщении WhatsApp +7(918)552-83-44 с указанием даты и количества участников).

Ранее мы рассказали, что в Таганроге наведут порядок на Аллее Славы в микрорайоне «Дубки».

Фото группы ВК