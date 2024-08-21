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В Таганроге наведут порядок на Аллее Славы в микрорайоне «Дубки»

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В Таганроге до конца нынешней недели планируют провести уборку на Аллее Славы, которая расположена неподалеку от рощи «Дубки». Об этом сообщили в городской администрации.

#ЖКХ

Привести в порядок аллею просят местные жители. В соцсетях они сообщают, что в небольшом сквере, где она расположена очень много сухих и поврежденных деревьев, а некоторые ветки уже обломились и лежат на земле. По соседству расположены детсад и две школы. И с началом нового учебного года дети будут подвергаться опасности, добираясь в учебные учреждения по дорожкам сквера.

«На текущей неделе специалисты МКУ «Благоустройство» выедут на место и наведут порядок на Аллее Славы», — сообщили в городской администрации.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге ливневку на улице Греческой очистят до конца сентября.

Фото Блокнот Таганрог

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Таганрогская правда
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