Некоторые таганрожцы обеспокоены полученными повестками из военкомата. За комментариями мы обратились к военному комиссару Таганрога полковнику Андрею Першину, который пояснил, что ведется плановая работа: уточняются данные или выдаются мобилизационные предписания.

— Андрей Владимирович! Какого рода повестки сейчас могут приходить из военкомата и кому?

— У нас идет планомерная работа. Ведется уточнение данных. Согласно обновленного Кодекса об административных правонарушениях, в который законами от 25 декабря 2023 года были внесены некоторые изменения, пересмотрена административная ответственность за ряд правонарушений. Чтобы граждане не подвергались штрафам, а главное — для ведения актуального воинского учета — каждый гражданин, состоящий на воинском учете, должен сообщать в военкомат изменения: места жительства, образования, семейного положения, состава семьи, места работы. Каждый гражданин должен знать: родился ребенок, — отец должен в двухнедельный срок принести в военкомат ксерокопию свидетельства о рождении.

— А какая ответственность предусмотрена за такие административные правонарушения?

— За несообщение сведений — штраф от 1000 до 5000 рублей. За неявку по повестке в военкомат – штраф от 10 до 30 тысяч рублей. За уклонение от медицинского освидетельствования – от 15 до 25 тысяч рублей. За порчу военного билета – от 3 до 5 тысяч рублей. Для предприятий и руководителей предусмотрены значительно большие штрафы. На должностное лицо – от 40 до 50 тысяч рублей, на организацию – от 350 до 400 тысяч рублей.

— Что означает требование «явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания»?

— Для комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации в мирное время мы комплектуем воинские части по тем заявкам, которые они нам предоставляют в случае некомплекта. Мы по своей картотеке находим требуемую военно-учетную специальность, вызываем военнослужащего запаса с такой специальностью и в соответствии с предписанием направляем его на службу в определенную военную часть на определенную должность. Частичная мобилизация была объявлена, её никто не отменял. Идет постоянное комплектование Вооруженных Сил, устранение текущего и временного некомплекта. Мы должны постоянно поддерживать нашу армию в полной боеготовности.

Беседу вел Юрий СОМКО, фото автора