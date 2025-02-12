В водохранилище Ростова 12-летний мальчик провалился под лед

11 февраля в Ростове 12-летний мальчик едва не утонул, когда провалился под лед в акватории Северного водохранилища. Об этом сообщает telegram-канал УГОЧС донской столицы.

О происшествии сообщали в Службу-112 очевидцы. Оказалось, что ребенок вышел на непрочный лед, который треснул. К счастью, там было не очень глубоко, и мальчик не ушел под воду с головой. Происходящее увидели прохожие и помогли ему выбраться на берег. С переохлаждением первой степени, мальчика доставили в больницу.

Спасатели напоминают, что зимний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни в течение нескольких недель.

Ранее мы рассказали, что спасатели Таганрога извлекли тело утонувшего рыбака из реки Тузлов.

Фото ДПЧС РО (из архива)