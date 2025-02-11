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Спасатели Таганрога извлекли тело утонувшего рыбака из реки Тузлов

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10 февраля в Ростовской области пожилой мужчина утонул во время рыбалки, сообщает региональное ГУ МЧС. Его тело извлекли из воды спасатели Таганрога.

Новости Таганрога

73-летний мужчина рыбачил на реке Тузлов в хуторе Крюково и провалился под лед. На месте пролома были найдены его снасти и вещи. Тело пенсионера извлекли из воды спасатели Таганрога.

Это уже второй трагический случай за последние три дня. В минувшее воскресенье, 9 февраля, пожилой мужчина утонул в искусственном пруду хутора Филипповский Чертковского района.

ГУ МЧС по Ростовской области напоминает, что сейчас лёд на водоемах недостаточно крепкий, а безопасный ледовый покров имеет голубой или зеленоватый оттенок. Отправляясь на зимнюю рыбалку нужно всегда иметь при себе средства спасения и надевать спасательный жилет.

Фото ДПЧС РО

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Таганрогская правда
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