Спасатели Таганрога извлекли тело утонувшего рыбака из реки Тузлов

10 февраля в Ростовской области пожилой мужчина утонул во время рыбалки, сообщает региональное ГУ МЧС. Его тело извлекли из воды спасатели Таганрога.

73-летний мужчина рыбачил на реке Тузлов в хуторе Крюково и провалился под лед. На месте пролома были найдены его снасти и вещи. Тело пенсионера извлекли из воды спасатели Таганрога.

Это уже второй трагический случай за последние три дня. В минувшее воскресенье, 9 февраля, пожилой мужчина утонул в искусственном пруду хутора Филипповский Чертковского района.

ГУ МЧС по Ростовской области напоминает, что сейчас лёд на водоемах недостаточно крепкий, а безопасный ледовый покров имеет голубой или зеленоватый оттенок. Отправляясь на зимнюю рыбалку нужно всегда иметь при себе средства спасения и надевать спасательный жилет.

Фото ДПЧС РО