В учреждениях культуры Таганрога работают выставки, посвященные А.П. Чехову

До 31 января в Таганроге проходит декада мероприятий, приуроченных к 165-й годовщине со дня рождения А.П. Чехова.

Напомним, программу декады, в которую вошли более 90 разноплановых событий, назвали «Родному городу — и миру». Учреждениями культуры для жителей и гостей города подготовлены мастер-классы, экскурсии, выставки, литературно-музыкальные вечера, квесты, акции и кинопоказы.

«Таганрог продолжает отмечать юбилей Антона Павловича Чехова — одного из величайших русских писателей, чьи произведения до сих пор остаются актуальными и любимыми читателями всего мира. 24 января в городе состоялись сразу два значимых события, посвящённых юбилею», — сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Так, в Молодёжном центре открылась выставка творческих работ под названием «Я вновь читаю чеховские строки».

Эта экспозиция собрала под одной крышей работы молодых талантов — воспитанников Детской художественной школы им. С. Блонской, вдохновлённых произведениями писателя. Здесь посетители могут увидеть интерпретации известных рассказов и пьес через призму детского воображения.

Ещё одно мероприятие прошло в Городском доме культуры, где была представлена выставка «Мир чеховских героев». На ней также собраны художественные работы, изображающие персонажей из различных произведений А.П. Чехова.

Основные мероприятия чеховской декады состоятся в день рождения нашего великого земляка 29 января и начнутся с традиционного возложения цветов к памятнику А.П. Чехова.

В библиотеке, носящей имя писателя, состоится Всероссийская акция «Читаем Чехова вместе» и откроется выставка «А.П. Чехов на таганрогской сцене». В школах города проведут чеховские уроки. Тематические встречи и экскурсии пройдут в музеях Таганрога. А драматический театр им. А.П. Чехова покажет спектакль «Человек в футляре».

Фото ДХШ им. С. Блонской и ГДК