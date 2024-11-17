В трех районах Таганрога устраняют утечки на водопроводе

17 ноября в нескольких районах Таганрога устраняют утечки на водопроводных сетях. В связи с этим ограничена подача воды в десятки жилых домов.

Как сообщает МУП «Управление «Водоканал», аварийные работы ведутся на Большом проспекте, 16. Поэтому водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улице Кузнечной и в районе БСМП. Ориентировочно до 17 часов.

Еще одну утечку устраняют на улице Инструментальной, 19. Поэтому вода подается пониженным давлением в районе улицы Инструментальной примерно до 16 часов.

В связи с производством работ на улице Москатова, 17 нехватку воды в кранах могут наблюдать жители улиц Москатова и Дзержинского. Ориентировочно до 16 часов.

Ранее мы рассказали, что 18 и 19 ноября некоторые улицы Таганрога останутся без света.

Фото из архива