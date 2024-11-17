Главная » Город

В трех районах Таганрога устраняют утечки на водопроводе

На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

17 ноября в нескольких районах Таганрога устраняют утечки на водопроводных сетях. В связи с этим ограничена подача воды в десятки жилых домов.

Город

Как сообщает МУП «Управление «Водоканал», аварийные работы ведутся на Большом проспекте, 16. Поэтому водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улице Кузнечной и в районе БСМП. Ориентировочно до 17 часов.

Еще одну утечку устраняют на улице Инструментальной, 19. Поэтому вода подается пониженным давлением в районе улицы Инструментальной примерно до 16 часов.

В связи с производством работ на улице Москатова, 17 нехватку воды в кранах могут наблюдать жители улиц Москатова и Дзержинского. Ориентировочно до 16 часов.

Ранее мы рассказали, что 18 и 19 ноября некоторые улицы Таганрога останутся без света.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru