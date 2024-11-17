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18 и 19 ноября некоторые улицы Таганрога останутся без света

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В понедельник и во вторник некоторые улицы и переулки Таганрога останутся без электричества. С графиком отключения энергоснабжения жителей продолжает знакомить глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Город

18 ноября без электроснабжения с 09.00 до 17.00 останутся дома, расположенные в 25-м переулке, 1-21; в 24-м переулке, 2-20; в 23-м переулке, 2-10; в 22-м переулке, 2-10; 21-м переулке, 2-10. А также на улицах  Евминенко, 1-15, Октябрьской 56-72 и Торговой, 2-20.

19 ноября отключат свет с 9.00 до 17.00 в переулке Итальянском, 81-128, на улицах Энгельса, 29-79,  Шевченко, 51-153, К. Либкнехта, 48-64, 1-й Линии 197-220, в переулках Спускном 2-10, 17-м Квартальном 1-20, 13-м Квартальном 1-12, 14-м Квартальном 1-12, 15-м Квартальном 1-12, 16-м Квартальном 1-12.

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Фото из архива

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Таганрогская правда
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