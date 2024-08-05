В торговом центре Таганрога задержали 40-летнего хулигана

В одном из торговых центров Таганрога сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который вел себя неадекватно и приставал к окружающим, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Об инциденте сообщила в дежурную часть отдела полиции № 3 местная жительница. Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка задержали правонарушителя. Как выяснилось, гражданин зашел в торговое помещение под видом покупателя, а затем начал приставать к окружающим и ругаться, используя ненормативную лексику.

Фигуранта доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство.

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Фото ГУ МВД по РО