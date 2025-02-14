В Таганрогском техникуме сервиса и ЖКХ в рамках чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» будет проведен региональный этап по компетенции «Печное дело».

Как мы уже сообщали, в Ростовской области стартовал III региональный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы». Он включает 28 площадок и 105 компетенций. Участниками чемпионата стали свыше 1000 человек — это студенты и школьники от 14 лет. А оценивать их навыки будут компетентные эксперты, их, к слову, тоже — свыше 1000 человек.

На площадке Таганрогского техникума сервиса и жилищно-коммунального хозяйства с 17 по 22 февраля в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» будет проходить региональный этап по компетенции «Печное дело»: в умении складывать печь между собой будут соревноваться студенты техникумов, получающие профессию каменщика. Это направление в Ростовской области будет представлено впервые.

Ранее мы рассказали, что в механическом колледже Таганрога собрались будущие «Профессионалы».

Фото предоставлено техникумом