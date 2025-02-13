В механическом колледже Таганрога собрались будущие «Профессионалы»

В Таганрогском механическом колледже прошло открытие Регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2025 года. Участников приветствовал заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов.

Чемпионат «Профессионалы» – престижное состязание среди молодых специалистов, направленное на популяризацию рабочих профессий. В этом году он собрал более 1000 конкурсантов из профессиональных образовательных организаций Ростовской и Запорожской области: Таганрога, Ростова, Волгодонска, Новочеркасска, Шахт, Красного Сулина, Аксая, Каменска-Шахтинского, Азова, Новошахтинска, Семикаракорска, Донецка и Мелитополя. Ребята будут бороться за право быть лучшими в 14 самых различных компетенциях.

Обращаясь к присутствующим, заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов отметил значимую роль, которую играют подобные чемпионаты профессионального мастерства.

«Это прекрасная площадка, где профессионализм встречается с талантом, наставничество с творчеством, а трудолюбие – с вдохновением. Надеюсь, что этот чемпионат станет для всех участников отправной точкой на пути к новым высотам. Желаю всем удачи в предстоящей борьбе и заслуженных побед», — сказал он.

Директор Таганрогского механического колледжа, который является руководителем регионального координационного центра движения «Профессионалы» Ростовской области, Рафаил Магеррамов со своей стороны поздравил всех собравшихся с открытием чемпионата и пожелал участникам уверенности в своих силах, честной конкурентной борьбы и получения нового профессионального опыта.

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Источник и фото dumataganroga.ru