В Таганрогском заливе ученые отмечают увеличение численности медуз-корнеротов

Преимущественно сцифоидные медузы присутствуют в уловах, сделанных в западной части Таганрогского залива, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Исследования, проведенные в 2024 году, показали, что биомасса корнеротов, по сравнению с прошлым годом, в Таганрогском заливе увеличилась, а в Азовском море незначительно уменьшилась.

«Увеличение количества медуз в восточной части Азовского моря и заход их до центральной части Таганрогского залива, по мнению учёных, связаны с преобладанием ветров западных направлений», — отмечается в сообщении.

При этом размер и масса отдельных особей сцифоидных медуз в нынешнем году меньше, чем в прошлом. Это произошло из-за того, что оптимальная температура воды для их развития (23-26 С) наступила почти на месяц позже, чем в 2023 году.

Еще одна причина появления корнеротов в Таганрогском заливе — увеличение его солености из-за обмеления Дона.

Корнеротов называют морскими «пиратами». Так, в Черном море их нашествия бывают регулярными. Эти медузы ядовиты, но яд для человека не смертелен.

Соприкосновение с таким видом медуз может вызывать сильное раздражение на теле, возможны жжение, покраснения или высыпания. Рекомендуется обработать место ожога уксусом и принять антигистаминные средства. В случае усиления симптомов — обратиться к врачу.

Фото пресс-службы Азово-Черноморского филиала ВНИРО