В Таганрогском заливе погиб 64-летний мужчина

Мужчина решил пересечь акваторию Таганрогского залива на коньках и провалился под лёд.

Тревогу забила дочь погибшего. Когда отец перестал выходить на связь, она обратилась к спасателям.

«Таганрогские спасатели и инспекторы ГИМС МЧС России на судне на воздушной подушке вышли на поиски. Тело мужчины было обнаружено в полынье в полукилометре от берега», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, после наступления морозов жители Таганрога начали массово выходить на лёд. Особой популярностью у горожан пользуется территория Центрального пляжа, где появились ледяные торосы. На льду залива катаются не только на коньках, но и на санках, а также играют в хоккей.

При этом спасатели и сотрудники МКУ «Управление защиты от ЧС» проводят ежедневные рейды, объясняя таганрожцам и гостям города возможные последствия нахождения на льду.

В случае с 64-летним местным жителем зимнее развлечение закончилось трагедией.

Фото ГУ МЧС России по РО