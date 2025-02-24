Главная » Новости Таганрога

В Таганрогском заливе погиб 64-летний мужчина

На чтение 1 мин Просмотров 121 Опубликовано

Мужчина решил пересечь акваторию Таганрогского залива на коньках и провалился под лёд.

Новости Таганрога

Тревогу забила дочь погибшего. Когда отец перестал выходить на связь, она обратилась к спасателям.

«Таганрогские спасатели и инспекторы ГИМС МЧС России на судне на воздушной подушке вышли на поиски. Тело мужчины было обнаружено в полынье в полукилометре от берега», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, после наступления морозов жители Таганрога начали массово выходить на лёд. Особой популярностью у горожан пользуется территория Центрального пляжа, где появились ледяные торосы. На льду залива катаются не только на коньках, но и на санках, а также играют в хоккей.

При этом спасатели и сотрудники МКУ «Управление защиты от ЧС» проводят ежедневные рейды, объясняя таганрожцам и гостям города возможные последствия нахождения на льду.

В случае с 64-летним местным жителем зимнее развлечение закончилось трагедией.

Фото ГУ МЧС России по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность зима МЧС спасатели Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru