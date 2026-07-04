В Таганрогском заливе объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливня с грозой и градом

Надвигающийся шторм угрожает безопасности судов и отдыхающих.

Главное управление МЧС по Ростовской области предупредило жителей региона об ухудшении погоды. С 16 до 18 часов 4 июля и до конца суток, а также ночью и утром 5 июля в Таганрогском заливе местами ожидаются сильные дожди. Видимость снизится до 1-2 километров, временами — до 0,5 километра. Осадки будут сопровождаться грозами, градом и усилением ветра до 22-27 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды возможны обрывы линий электропередачи и связи, сбои в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также систем жизнеобеспечения. Не исключены проблемы с дренажными и ливневыми системами, подтопление низин, где нет естественного оттока воды.

Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными на улице, не приближаться к линиям электропередач, деревьям, рекламным щитам и витринам. В случае нештатной ситуации необходимо звонить по номеру «112».

Фото «Таганрогскоцй правды»