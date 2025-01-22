В Таганрогском музыкальном колледже пройдет встреча выпускников

Таганрогский музыкальный колледж откроет свои двери для встречи с выпускниками разных лет. После двухгодичного капитального ремонта бывшие ученики смогут вернуться в родные стены и повидать своих преподавателей.

Встреча пройдет 1 февраля в 16 часов. Однако уже сейчас выпускники с удовольствием заглядывают в колледж. В первый рабочий день января в нем побывала выпускница предметно-цикловой комиссии «Оркестровые духовые инструменты» Полина Котина.

В 2015 году она с отличием окончила колледж по классу флейты, училась у заслуженного работника культуры РФ, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Адольфа Петровича Шведина, играла в духовом оркестре под управлением заслуженного работника культуры РФ Валерия Валерьевича Полтавского. За прошедшее десятилетие Полина получила высшее музыкальное образование в Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова по классу гобоя у народного артиста РФ, профессора Валерия Владимировича Хлебникова. Работала в Ростовской государственной филармонии в составе оркестра русских народных инструментов «Дон».

Сейчас Полина Котина продолжает свою профессиональную деятельность в качестве артиста симфонического оркестра и преподавателя колледжа культуры и искусств в городе Грозном. Выпускница довольна выбором своей профессии и не забывает навещать своих преподавателей в Таганрогском музыкальном колледже, которые дали ей отличный старт во взрослую профессиональную жизнь.

Ранее мы рассказали, что выставка, посвящённая рассказу А.П. Чехова «Каштанка», открылась в библиотеке Таганрога.

Елена БУРОВА, преподаватель Таганрогского музыкального колледжа.

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