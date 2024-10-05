4 октября преподаватели, студенты и их родители, многочисленные друзья и партнёры Таганрогского механического колледжа собрались вечером в ДК «Фестивальный», чтобы отметить сразу четыре праздника – 85-летие учебного заведения, День среднего профессионального образования, День учителя и посвящение в студенты первокурсников.

Не один год колледж является образовательной организацией областного подчинения. Но от этого он не перестал быть Таганрогским. Его выпускники – многие тысячи таганрогских ребят, ставшие хорошими специалистами, всегда востребованные на городских предприятиях, в бизнесе.

За 85 лет пройдён большой путь, начинавшийся с небольшого техникума (с обучением по одной специальности) при инструментальном заводе имени Сталина. Выпускники таганрогской «механки» ковали индустриальную мощь нашего города. В 60-70-е годы их руками на комбайновом заводе – базовом предприятии – строились знаменитые комбайны СК-4 и «Колос», отмеченные Ленинскими премиями и медалями ВДНХ.

Колледж удалось сохранить в тяжёлые перестроечные годы и сегодня вывести на новый уровень. С 2011 года он неизменно находится среди лидеров областного рейтинга учреждений среднего специального образования. Колледж предлагает около 20 направлений подготовки студентов, интересные формы работы с молодёжью, взаимодействие с работодателями, помощь в трудоустройстве. Не случайно колледж по-прежнему популярен у таганрогских мальчишек и девчонок, и в этом году его пополнили более 500 студентов.

С поздравлениями к собравшимся обратились министр общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко, глава города Таганрога Светлана Камбулова, заместитель председателя Городской Думы Валерий Селиванов.

От имени депутатов городской Думы Валерий Селиванов вручил коллективу колледжа ценный подарок – многофункциональное печатное устройство – и поблагодарил за вклад в развитие образования и экономики Таганрога.

По поручению своих трудовых коллективов собравшихся также поздравили представители ряда городских предприятий, в том числе депутаты городской Думы – генеральный директор ООО «МИРТЕК» Яна Колесникова и начальник управления развития и привлечения персонала АО «ТАГМЕТ» Сергей Ренжигло.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошли торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию создания Центрального конструкторского бюро морского самолётостроения.

Источник и фото dumataganroga.ru