Как мы уже сообщали, 4 октября в Таганроге прошли торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию создания Центрального конструкторского бюро морского самолётостроения.

Со знаменательной датой коллектив ТАНТК имени Г.М. Бериева, ставшего правопреемником ЦКБ МС, поздравили губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель полпреда Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. А также представители Министерства обороны РФ, госкорпораций «Ростех» и «Рособоронэкспорт», председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и ВЭС Игорь Бураков, глава города Таганрога Светлана Камбулова, председатель городской Думы Роман Корякин и другие. Тёплые слова поздравлений таганрогским авиастроителям передали председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Гости побывали в цехах сборки самолета-амфибии. А затем на торжественном собрании руководители поздравили работников предприятия и вручили лучшим награды и поощрения.

«ТАНТК им. Бериева остается одним из мировых лидеров гидроавиации. Такие результаты стали возможными благодаря труду поколений конструкторов, испытателей, работников множества других специалистов. Созидательная деятельность принесла предприятию известность, позволила воспитать целые трудовые династии. Их дело достойно продолжает нынешнее поколение тружеников предприятия», — обратился к авиастроителям Василий Голубев.

Труд многих поколений бериевцев принёс предприятию, Таганрогу и Ростовской области мировую известность. Глава региона напомнил, что в Таганроге было создано более 35 типов летательных аппаратов, многие из них стали вехами в развитии мировой авиации. В годы Великой Отечественной войны амфибии МБР-2, КОР-1 и КОР-2, созданные под руководством выдающегося авиаконструктора Георгия Бериева, громили врага на море, на земле и в воздухе. После войны могущество нашего военно-морского флота и авиации прирастало лучшими в мире в своём классе гидросамолётами Бе-6, Бе-10, Бе-12, А-40.

Таганрожцы также создавали стратегические комплексы дальнего радиолокационного обнаружения и сверхдальней связи, участвовали в создании многоразового космического корабля «Буран», разрабатывали другие проекты. И вершиной конструкторской мысли, самым узнаваемым брендом стал знаменитый гидросамолёт Бе-200.

Предприятие продолжает держать свою высокую марку усилиями конструкторов, инженеров, рабочих, техников – поистине золотого фонда отечественного авиастроения. Немало из них в честь юбилея отмечены высокими наградами, в том числе почётными грамотами и благодарственными письмами городской Думы.

Генеральный директор ОАК, вице-президент Союзмаша России Юрий Слюсарь уверен, что впереди коллектив предприятия ждет большое будущее.

«У нас с вами большие задачи по базовому проекту для ТАНТК – самолёту Бе-200. Мы должны реализовать проект модернизации самолета-амфибии с отечественными двигателями ПД-8, которые сейчас создаются и испытываются коллегами-двигателистами. Для вашего КБ это загрузка и одновременно амбициозная задача, которую нужно решить в сжатые сроки. Я уверен: этот самолет уже в импортозамещенном облике приобретет новое «звучание», мы будем его производить, продавать и развивать еще долгие годы. Профессиональный коллектив ТАНТК с этой задачей справится. Приоритет ОАК – создание условий для развития предприятия, обеспечение конкурентоспособной заработной платы, загрузка, новые проекты, привлечение молодежи, — сказал Юрий Слюсарь.

В рамках юбилейных мероприятий на территории ТАНТК открыт памятный знак флагману отечественной гидроавиации – самолёту-амфибии Бе-200. Честь открытия была предоставлена Василию Голубеву, Юрию Слюсарю и управляющему директору предприятия Павлу Павлову.

«Таганрог часто называют уникальным городом. Уникальность основана не только на славных свершениях прошлого и наших великих земляках, но и на таких предприятиях с мировым именем, как ТАНТК имени Бериева, – считает Роман Корякин. – Ведь нынешние 90 лет – это практически вся история отечественной гидроавиации! И эту историю творили и продолжают творить таганрожцы».

Источник dumataganroga.ru и donland.ru

Фото donland.ru