В таганрогском лицее № 4 (ТМОЛ) наградили победителей игры «Большие маневры»

Состязание было приурочено ко Дню защитника Отечества и открытию Года единства народов России.



В Таганроге среди учащихся лицея № 4 (ТМОЛ) ко Дню защитника Отечества и открытию Года единства народов России прошла игра «Большие маневры». В церемонии награждения победителей и призеров принял участие заместитель председателя Городской Думы Таганрога Валерий Селиванов.

В ходе игры команды продемонстрировали свои знания и умения на восьми этапах игры, которые включали самые разные задания – от строевой подготовки и оказания первой медицинской помощи до исполнения песен военных лет. Участники проявили свою ловкость и интеллект, а также умение работать в команде, поддерживать друг друга и вместе преодолевать трудности.

Победителем в итоге стали ребята из 8 Б класса ТМОЛа. Вручая заслуженные награды, Валерий Селиванов подчеркнул, что подобные соревнования не только учат быть сильными и дружными, но и помогают формировать у подрастающего поколения чувство патриотизма и единства:

«2026 год, объявленный нашим Президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, служит подтверждением нашей общей приверженности ценности дружбы, взаимного уважения и согласия. И сегодня вы показали свою сплоченность, товарищеский и боевой дух. Но самое главное – вы показали, что любите свою Родину, уважаете ее историю и являетесь настоящими патриотами своей страны», — подчеркнул Валерий Викторович.

Фото: ТГ-канал Городской Думы Таганрога