Яркие события произошли 27 марта в Таганрогском механическом колледже. Ростсельмаш открыл здесь монобрендовую учебную аудиторию.

Конечно же, образование российской молодежи должно стать самым современным и актуальным. И в этот весенний день ведущий производитель агромашин Ростсельмаш вместе с дилером Югагромаш открыли специализированную учебную аудиторию в этом колледже, «инвестируя» таким образом, в будущее, в лучшие профессиональные кадры для своего производства.

Роман Мижерицкий, директор филиала дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш в г. Таганроге, и Рафаил Магеррамов, руководитель Таганрогского механического колледжа торжественно перерезали красную ленточку, отметив символический старт работы аудитории Ростсельмаш. Теперь студенты колледжа смогут более эффективно осваивать самые новые технологии в машиностроении и АПК, а значит, по его окончании станут наиболее востребованными специалистами.

В светлом и просторном помещении провели ремонт, установили самое современное мультимедийное оборудование. Интерактивная подача материала обещает глубокое погружение студентов в обучающий процесс. Плакаты на стенах обновленной аудитории наглядно рассказывают о современной технике, детально демонстрируя изготавливаемое компанией оборудование.

Современные классы, практика на производстве станут отличной мотивацией для студентов механического колледжа, чтобы не только получать важные знания, но и по окончании профессионального обучения прийти в подразделения компании.

В рамках социальной программы «Образование» Ростсельмаш открывает специализированные аудитории в учебных заведениях всей страны. Теперь такой класс есть и в Таганрогском механическом колледже. Здесь будущие профессионалы своего дела получат не только фундаментальные знания, но и практические навыки, которые помогут им построить успешную карьеру в сфере машиностроения. Будущим выпускникам колледжа желаю хороших отметок на экзаменах и на защите дипломных работ. И помните, что двери нашего предприятия всегда открыты, ждем вас с радостью! — обратился директор производственной площадки прицепной и навесной техники Ростсельмаш в городе Таганроге Роман Мижерицкий к студентам.

Роман Александрович отметил, что уже сегодня существует большая потребность в трудовых кадрах, а с руководством колледжа в данном вопросе есть полное взаимопонимание и готовность к продуктивному взаимодействию. Он подчеркнул — Ростсельмаш динамично развивается, наращивая мощности и объем производства, и в Таганроге успешно начали выпуск продукции.

Замечательно, что потенциальный работодатель заботливо относится к подрастающему поколению, демонстрирует максимальную заинтересованность в создании комфортных условий для обучения будущих специалистов аграрного сектора. Мотивируя студентов на отличную учебу и предоставляя им перспективы трудоустройства, компания Ростсельмаш делает свой внушительный вклад в развитие профессионального образования.

Не только учащиеся воодушевлены открытием новой замечательной аудитории.

Если раньше мы шли к предприятию на поклон, чтобы договориться о помощи и практике, теперь у нас совместная дружная работа: предприятие вкладывает средства в образовательную организацию, чтобы подготовить и трудоустроить в дальнейшем выпускников. Особенно это касается специальности «автомобиле — тракторостроение», одной из старейших в образовательной организации и единственной — подобной направленности в колледже на юге России, – подчеркнул директор колледжа Рафаил Магеррамов. — Сегодня мы открываем учебный класс, чтобы каждый раз, заходя в него, учащиеся погружались в атмосферу большой дружной семьи Ростсельмаш, где найдут работу много наших выпускников.

Ведущий преподаватель специальности «Автомобиле- и тракторостроение» Наталья Кордуманова подытожила: в колледже теперь не только обучают студентов, в этом помогает и потенциальный работодатель, а потом выпускники придут трудиться в эту компанию, смогут устроиться по специальности в своем регионе, в такой необходимой для страны сфере промышленности.

Начиная со второго курса, мы проходим конструкцию, сборку, производство деталей. И это позволит создавать нам новые машины! Работая, применяя свои знания на производстве по окончании колледжа, наши выпускники смогут стать руководителями среднего звена и высококлассными специалистами, — отметила она.

Встречу продолжил круглый стол, где общались выпускники, теперь работающие в таганрогском дивизионе, и учащиеся. А на все вопросы студентов подробно ответил Денис Мосиенко, заместитель директора по производству дивизиона Ростсельмаш в Таганроге.

Фото предоставлено Таганрогским механическим колледжем