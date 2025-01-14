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В Таганрогском художественном музее завершается сбор монет в рамках всенародной акции

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С июля 2024 года Таганрогский художественный музей принимал от жителей и гостей города советские и современные монеты в рамках всенародной акции «Живая память благодарных поколений». Сбор монет завершается 25 января 2025 года.

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Напомним, цель акции — создать в Москве, Минске и Бресте памятные знаки, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. А в материалы для их изготовления добавят сплавы из монет, собранных жителями Республики Беларусь и Российской Федерации, а также нашими соотечественниками за рубежом.

В акции принимали участие Таганрогский художественный музей и Народный музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

«Дорогие друзья, заканчивается сбор монет в рамках всенародной акции «Живая память благодарных поколений». Уже 1 февраля все собранные средства будут переданы в Музей Победы Москвы. Мы надеемся внести свою достойную лепту в создание памятника благодарных поколений всем защитникам Родины в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов! Памятник будет установлен в Москве в парке Победы к 80-летию со Дня Победы», — обратился ТХМ к посетителям.

Монеты в музей приносили десятки таганрожцев и жителей Ростовской области. Рекордным стал взнос семьи Олейник — многодетная семья передала 1254 советскиех монеты.

Фото ТХМ (из архива)

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Таганрогская правда
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