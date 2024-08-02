1254 монеты отдала для отливки памятника семья из Таганрога

Многодетная семья Олейник из Таганрога принесла в музей сразу 1254 советских монеты для того, чтобы в 2025 году они стали частью сплава памятника в Парке Победы Москвы.

Мы уже рассказывали, что Таганрогский художественный музей присоединился к всенародной акции «Живая память благодарных поколений». В одном из его залов установлена специальная колба для сбора советских монет. В акции активно участвуют жители города.

«В первый день августа многодетная таганрогская семья Олейник внесла существенный вклад в общее дело, пожертвовав 1254 монеты! По рассказу главы семьи, Антона Владимировича, советские монеты долгое время хранились в дедушкином гараже. Теперь же было принято решение отдать их на благое дело» — рассказали сотрудники учреждения культуры на страничке ВК.

Напомним, что ранее таганроженка Мария Федоровна Докадина опустила 826 советских монет в установленную в музее колбу.

Фото ВК Таганрогский художественный музей