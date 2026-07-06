В Таганроге устранили стихийную свалку после сообщения жителей о ней в соцсетях

Власти города обращаются к таганрожцам с просьбой не складировать крупногабаритный мусор рядом с контейнерными площадками.

В социальных сетях появилась информация о несанкционированной свалке мусора в центре Таганрога — обнаруженной на пересечении переулка Итальянского и улицы К. Либкнехта. Сообщение было оперативно передано региональному оператору, который к настоящему времени уже привел эту территорию в порядок — мусор вывезен. Об этом рассказал на своей странице в «Макс» заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Егор Долматов.

Он также обратился к таганрожцам с просьбой не устраивать на территории города стихийные свалки:

«Пожалуйста, не складируйте крупногабаритные отходы (старую мебель, строительный мусор, технику) рядом с контейнерными площадками. Это не только портит облик наших улиц, но и приводит к образованию крупных свалочных очагов, которые сложно оперативно ликвидировать», — написал замглавы.

Фото: канал в «Макс» Егора Долматова.