В таганрогской роще «Дубки» пройдет юннатская экспедиция

В Год семьи в Ростовской области стартовал семейный экспедиционный фестиваль, который продлится до 31 июля.

В рамках фестиваля активисты «Движения первых» принимают участие в юннатских экспедициях.

Юннатские экспедиции организованы в 10 муниципалитетах Ростовской области, в том числе в Таганроге. К фестивалю присоединились школьники и студенты, наставники, педагоги, родители. Ожидается, что на Дону под зеленым крылом движения соберутся до 1000 человек.

«Ключевое событие каждой экспедиции – квест-игра на местности, – приводит donland.ru слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. – Это отличная инициатива «Движения первых», которая способствует формированию экологической культуры, приобретению новых знаний и навыков для дальнейшего изучения окружающего мира».

Юннатские экспедиции пройдут в Ростове-на-Дону – в Ботаническом саду ЮФУ, в Таганроге – в природной роще «Дубки», в Волгодонске – на базе детско-юношеской спортивной школы №4. В Новочеркасске местом встречи юннатов станет эколого-биологический центр.

Также участники фестиваля соберутся на берегу реки Большой Несветай в Родионово-Несветайском районе, в парке Добра Обливского района. И на природных территориях Кагальницкого, Константиновского, Орловского, Тарасовского районов Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге у знаменитого Петровского дуба появилось новое ограждение.

Фото Олега Хмелевского