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В Таганроге у знаменитого Петровского дуба появилось новое ограждение

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В Таганроге состоялась торжественная церемония открытия и передачи на баланс города нового ограждения и таблички у Петровского дуба Кирилла, расположенного в роще «Дубки». Об этом «Таганрогской правде» рассказал соавтор проекта «Дубки — роща Петра и МОЯ!», эконаставник, активист Артём Яковенко.

Благоустройство

Движению «Дубки — роща Петра и МОЯ!» удалось провести работы по благоустройству за счёт грантовых средств, полученных за победу в акселерационной программе «Лига управленцев» благотворительного фонда «Синара».

Мы очень рады тому, что наконец-то в роще появится еще одно место притяжения. Это своего рода подарок от нас в юбилейный, 325-й год с момента первой посадки дубов на действительно знаковой территории. Уверены, что местные жители и гости города будут бережно относиться к новому объекту, который ещё на один шаг приближает нас к мечте всей нашей команды, сподвижников проекта — сделать «Дубки» жемчужиной города, области, да и что уж там — всей страны, — отмечает Артём Яковенко.

В реализации проекта экоактивистам помогало рекламное агентство «Идея» — генеральный партнёр движения, взявшееся за разработку макета, а также за работы по демонтажу и установке нового ограждения и таблички вокруг Петровского дуба.

Хотим поблагодарить наших партнёров, администрацию Таганрога, балансодержателя — МКУ «Благоустройство», дирекцию особо охраняемых природных территорий Ростовской области за всестороннюю поддержку, помощь! — сказал Артём Яковенко.

В планах у активистов — проведение очередного молодёжного экологического форума «Дубрава», продолжение посадочных работ, а также привлечение к дальнейшему благоустройству рощи новых партнёров.

Фото проекта «Дубки — роща Петра и МОЯ!»

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природа роща Дубки Таганрог экология
Таганрогская правда
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