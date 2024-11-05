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В таганрогской ДМБ произошли структурные изменения

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Появилось новое травматологическое отделение, который возглавил молодой специалист.

Новости Таганрога

В Детской городской больнице Таганрога изменилась структура. В частности, единое ранее хирургическое отделение с 1 октября разделили на два: собственно хирургическое и травматологическое. Об этом сообщает администрация ДМБ на своей странице в соцсетях.
Заведующим хирургическим отделением является Эдуард Ли, а травматологическое возглавил Евгений Комаров.

35-летний доктор родился в Луганской народной республике, окончил сначала местное медучилище, затем Донецкий медицинский университет. В 2016 году в медицинском университете Ростова-на-Дону завершил учебу в интернатуре. Несколько лет проработал в БСМП Таганрога. С августа прошлого года трудится травматологом-ортопедом в ДМБ. С 1 октября 2024 года возглавил новое травматологическое отделение ДГБ.

По мнению нового заведующего, выделение травматологического отделения в самостоятельное улучшит качество оказываемой медицинской помощи травматологическим и ортопедическим пациентам Детской больницы Таганрога, говорится в сообщении медучреждения.

Фото: страница ВК Детской многопрофильной больницы

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Таганрогская правда
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