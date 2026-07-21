В Таганрогский механический колледж подано уже около 500 заявлений от абитуриентов

Минобразования РО: почти 70% девятиклассников в Ростовской области выбирают колледжи вместо 10-го класса.

Приемная кампания в Таганрогском механическом колледже набирает обороты: на данный момент учебное заведение уже получило около 500 заявлений от абитуриентов.

Колледж принимает участие в пилотном проекте, направленном на повышение доступности среднего профессионального образования. В рамках этой инициативы поступающие могут претендовать на бюджетные места, сдав всего два вступительных испытания вместо четырех. Как сообщили в учреждении, такой возможностью уже воспользовались 19 человек.

Кроме того, колледж является участником федерального проекта «Профессионалитет» по двум направлениям — «Машиностроение» и «Информационные технологии». Образовательный процесс здесь выстроен в тесном сотрудничестве с работодателями, что позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к профессиональной деятельности и начать карьеру.

Как сообщила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова, около 70% выпускников девятых классов в донском регионе выбирают для продолжения обучения техникумы и колледжи. В прошлом году за престижные места по таким направлениям, как информационные технологии, педагогика, туризм и сфера гостеприимства, боролись от пяти до шести абитуриентов на одно место, тогда как годом ранее этот показатель составлял три-четыре человека. По рабочим специальностям конкурс впервые достиг двух человек на место.

Фото: скрин видеоролика Таганрогского механического колледжа