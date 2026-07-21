Главная » #Образование

В Таганрогский механический колледж подано уже около 500 заявлений от абитуриентов

На чтение 2 мин Просмотров 40 Опубликовано

Минобразования РО: почти 70% девятиклассников в Ростовской области выбирают колледжи вместо 10-го класса.

#Образование

Приемная кампания в Таганрогском механическом колледже набирает обороты: на данный момент учебное заведение уже получило около 500 заявлений от абитуриентов.

Колледж принимает участие в пилотном проекте, направленном на повышение доступности среднего профессионального образования. В рамках этой инициативы поступающие могут претендовать на бюджетные места, сдав всего два вступительных испытания вместо четырех. Как сообщили в учреждении, такой возможностью уже воспользовались 19 человек.

Кроме того, колледж является участником федерального проекта «Профессионалитет» по двум направлениям — «Машиностроение» и «Информационные технологии». Образовательный процесс здесь выстроен в тесном сотрудничестве с работодателями, что позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к профессиональной деятельности и начать карьеру.

Как сообщила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова, около 70% выпускников девятых классов в донском регионе выбирают для продолжения обучения техникумы и колледжи. В прошлом году за престижные места по таким направлениям, как информационные технологии, педагогика, туризм и сфера гостеприимства, боролись от пяти до шести абитуриентов на одно место, тогда как годом ранее этот показатель составлял три-четыре человека. По рабочим специальностям конкурс впервые достиг двух человек на место.

Фото: скрин видеоролика Таганрогского механического колледжа

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

колледж новости образование Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru