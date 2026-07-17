Почти 70% девятиклассников в Ростовской области выбирают колледжи вместо 10-го класса

Средний балл аттестатов у школьников и абитуриентов колледжей в регионе практически сравнялся.

В донской столице прошла пресс-конференция, посвященная развитию среднего профессионального образования (СПО) в регионе. Как сообщила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова, в текущем году количество бюджетных мест в учреждениях СПО было увеличено и превысило 23 тысячи, что больше, чем в прошлом году.

Глава областного минобра отметила, что около 70% выпускников девятых классов в Ростовской области выбирают для продолжения обучения техникумы и колледжи. В прошлом году за престижные места по таким направлениям, как информационные технологии, педагогика, туризм и сфера гостеприимства, боролись от пяти до шести абитуриентов на одно место, тогда как годом ранее этот показатель составлял три-четыре человека. По рабочим специальностям конкурс впервые достиг двух человек на место.

Министр подчеркнула, что среди наиболее популярных рабочих профессий выпускники чаще всего выбирают профессии автомехаников, слесарей, поваров и сварщиков. Также высокий спрос наблюдается на специальности, связанные с IT, образованием, автотранспортом, логистикой, машиностроением, радиоэлектроникой и строительством.

Региональное правительство последовательно работает над повышением качества подготовки специалистов СПО. В прошлом году количество современных мастерских выросло до 109, а также было создано 526 центров для проведения демонстрационных экзаменов. Средний балл аттестатов у будущих десятиклассников и абитуриентов колледжей практически сравнялся, что свидетельствует об осознанном выборе в пользу среднего профессионального образования, подчеркнула министр.

Виктория Чернышова напомнила, что Ростовская область в 2026 году присоединилась к эксперименту по расширению доступности среднего профессионального образования. В рамках этого эксперимента абитуриенты, поступающие в учреждения СПО, сдают два обязательных экзамена – русский язык и математику – вместо четырех. В пилотном проекте участвует 21 колледж региона, охватывая порядка тысячи девятиклассников.

Виктория Чернышова резюмировала, что по итогам текущей приемной кампании будут определены ключевые направления для формирования целевого заказа на следующий год и скорректированы контрольные цифры приема. Особое внимание по-прежнему будет уделяться детям участников СВО, для которых гарантировано внеочередное зачисление в колледжи области.

Фото: donland.ru