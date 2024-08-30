В Таганрогский художественный музей на исходе лета пришла «Весна»

«Квадратные метры Льва Маргаритыча, или Красота — это страшная сила!» — так назвали мероприятие, посвященное Дню рождения Фаины Раневской, сотрудники Таганрогского художественного музея.

Речь шла, прежде всего о «Весне» — музыкальной комедии, режиссер которой, Григорий Александров, поступил удивительно мудро: пригласил в этот фильм Раневскую и предложил ей самой написать свою роль. Во многом благодаря этому картина удалась на славу. На VIII Венецианском международном кинофестивале ленту отметили премией за оригинальный сюжет и режиссуру.

В программе вечера было много музыки: вокальной – в исполнении Артема Абакумова и Юлии Чернецовой, фортепианной – в исполнении Даниила Топольского и Виолетты Болучевской.

Мероприятие проходило в экспозиционном зале, стены которого украшают картины Серафимы Блонской. Раневская и Блонская – представительницы разных поколений (возрастная разница – четверть века), однако современницы. Фаина росла в Таганроге, который стараниями Серафимы Иасоновны превращался в город художников. В судьбах Блонской и Раневской – немало общего: обе посвятили свою жизнь искусству, соотечественникам и всему человечеству, но настоящей благодарности от современников не дождались, земного счастья не обрели. В зале были установлены и мольберты, а на них – дружеские шаржи на Раневскую и её окружение по фильму «Весна».

«Весна» вышла на экраны в 1947-м, сделав очень трудную послевоенную жизнь советского народа светлее и радостнее. Легче на душе стало и у тех, кто пришел на День рождения любимой актрисы в любимый музей.

Ранее мы рассказали, что уникальная выставка открылась в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Владимир Прозоровский, фото автора