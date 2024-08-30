Уникальная выставка открылась в музее Таганрога

29 августа в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» открылась совместная выставка «Блокадный дневник архитектора Якова Рубанчика» из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Таганрогского музея-заповедника.

Мероприятие прошло в преддверии Дня освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. В открытии выставки принял участие глава городской администрации Андрей Фатеев.

«Настоящая дружба — творческая и профессиональная связывает музеи Таганрога с их коллегами из Санкт-Петербурга. Ее результат — интересные проекты. Благодарю музейных работников за такую прекрасную возможность прикоснуться к нашей истории», — отметил он.

В 2024 году наша страна отметила одну из важных дат в истории Великой Отечественной войны – 80-летие полного снятия блокады Ленинграда. Заметной фигурой этого времени является ленинградский архитектор, уроженец Таганрога Яков Осипович Рубанчик (1899–1948).

Вместе с сестрами и маленькой племянницей он провел в осажденном Ленинграде все 872 дня. И все эти дни он с блокнотом в руках вел свою хронику блокадного города – в рисунках, сопровождаемых короткими, пронзительными надписями.

Уникальная серия, включающая в себя более 300 рисунков, хранится в Музее истории Санкт-Петербурга. Эта «блокадная скоропись» является бесценным свидетельством повседневной жизни Ленинграда военного времени.

Колоритные рисунки, выполненные в раскованной манере виртуозного рисовальщика, запечатлели труд и быт ленинградцев, голод и холод, гибель родных и близких, и в то же время отразили стойкость и мужество жителей непокоренного города. Выполненные с натуры, эти листы представляют не только художественную, но и большую документальную ценность.

На выставке представлено около ста графических работ Якова Рубанчика из серии «Ленинград в дни Отечественной войны. Дневник архитектора». Выставка дополнена уникальными экспонатами из фондов Таганрогского музея-заповедника и впервые продемонстрирует широкой публике переданные в музей раритеты, связанные с жизнью и творчеством архитектора, более полувека хранившиеся в семейном архиве.

Ранее мы рассказали, что День освобождения Таганрога отметят локально в учреждениях культуры.

Фото tagancity.ru