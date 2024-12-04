В Таганроге запустят в работу участок коллектора на ул. 1-й Котельной

4 декабря в Таганроге подрядная организация завершает санацию финального участка коллектора на улице 1-й Котельной. И тогда отрезок от улицы Мало-Почтовой до улицы М. Горького будет запущен в работу. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Встречу с жителями города по ее поручению провел заместитель главы городской администрации по вопросам городского хозяйства Егор Долматов. Он рассказал о тех работах, которые сейчас ведутся на объекте. После того, как участок коллектора на улице 1-й Котельной будет запущен в работу, городской «Водоканал» демонтирует часть напорного трубопровода, который сейчас находится на поверхности. Эти работы займут примерно две недели.

Затем подрядная организация продолжит ремонт следующего участка коллектора на улице улице Мало-Почтовой, который проходит до улицы 2-й Котельной. Эти работы планируют завершить до конца нынешнего года.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге «Водоканал» устранил серьезную аварию на улице Дзержинского.

Фото t.me/KambulovaSvetlana