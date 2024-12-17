16 декабря в Таганроге произошла авария на улице Бабушкина, где женщина на иномарке не уступила дорогу другому водителю.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 15.40 в районе дома № 49. По предварительной информации, 37-летняя женщина на Kia Picanto не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Hyundai Elantra, которым управлял 54-летний водитель.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что Renault и КАМАЗ столкнулись на трассе в Ростовской области.

Фото Госавтоинспекции Таганрога