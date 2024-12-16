Погиб пассажир: Renault и КАМАЗ столкнулись на трассе в Ростовской области

Авария, унесшая жизнь человека, произошла 15 декабря на трассе «Ростов-Азов».

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 13.10. На 1 км + 700 м автодороги «Ростов-Азов» 48-летний водитель, управляя КАМАЗом с полуприцепом, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимися впереди Renault Mégane. Легковым авто управлял 45-летний мужчина.

«В результате ДТП пассажир Renault Mégane скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель этого же автомобиля с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

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Фото Госавтоинспекции по РО