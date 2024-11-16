В Таганроге женщина-водитель пострадала в ДТП на перекрестке

Авария произошла 15 ноября вечером на улице 4-я Линия, в районе дома № 167.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 17.40. На перекрестке столкнулись автомобили Nissan Primera, которым управлял 49-летний мужчина, и Hyundai Getz под управлением 62-летней женщины.

«Водитель Hyundai не выполнила требование ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, из-за чего и произошло столкновение», — сообщает инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

В результате аварии пострадала водитель Hyundai Getz. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что 14 ноября в Таганроге на «зебре» автомобиль сбил пенсионера.

Фото Госавтоинспекции Таганрога