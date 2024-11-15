В Таганроге на «зебре» автомобиль сбил пенсионера

ДТП произошло 14 ноября в 19.20 на улице Щаденко, в районе дома № 20 А.

По предварительным данным, 25-летний водитель, управляя Lada Vesta, во время поворота с улицы Щаденко на переулок Центральный допустил наезд на 73-летнего пешехода.

«Мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход обратился за медицинской помощью», — сообщает инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП на улице Сызранова 3 ноября.

Фото Госавтоинспекции Таганрога.