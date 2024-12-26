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В Таганроге женщина-водитель попала в аварию на улице Ленина

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25 декабря в Таганроге на улице Ленина женщина-водитель спровоцировала аварию, в результате которой механические повреждения получили два автомобиля.

Новости Таганрога

Как сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в  09.50 в районе дома № 153. По предварительной информации, 50-летняя женщина двигалась задним ходом  на автомобиле Kia Rio, не убедилась в безопасности маневра. И врезалась в стоящий автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 24-летний водитель.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге вышедшего после аварии на дорогу водителя сбила машина.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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