В Таганроге женщина-водитель попала в аварию на улице Ленина

25 декабря в Таганроге на улице Ленина женщина-водитель спровоцировала аварию, в результате которой механические повреждения получили два автомобиля.

Как сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 09.50 в районе дома № 153. По предварительной информации, 50-летняя женщина двигалась задним ходом на автомобиле Kia Rio, не убедилась в безопасности маневра. И врезалась в стоящий автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 24-летний водитель.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге вышедшего после аварии на дорогу водителя сбила машина.

Фото Госавтоинспекции Таганрога