Сегодня, 3 мая, в Таганроге во время столкновения двух машин в переулке 7-м Новом пострадали два человека, в том числе несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Авария случилась в 8.15 утра в районе дома № 1. По предварительной информации, 47-летняя женщина на «Hyundai Accent» врезалась в автомобиль «Mitsubishi», которым управлял 39-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai Accent» и ее несовершеннолетняя пассажирка 2007 года рождения получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области