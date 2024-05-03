Главная » Новости Таганрога

В Таганроге женщина и девочка-подросток пострадали в утреннем ДТП

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Сегодня, 3 мая, в Таганроге во время столкновения двух машин в переулке 7-м Новом пострадали два человека, в том числе несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Новости Таганрога

Авария случилась в 8.15 утра в районе дома № 1. По предварительной информации, 47-летняя женщина на «Hyundai Accent» врезалась в автомобиль «Mitsubishi», которым управлял 39-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai Accent» и ее несовершеннолетняя пассажирка 2007 года рождения получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru