В Таганроге завод «Прибой» готовит будущие кадры

Каникулы для школьников — не только отдых и развлечения, но и возможность приобрести первый ценный опыт профессиональной деятельности. Именно поэтому на протяжении нескольких лет таганрогский завод «Прибой» реализует специальную программу «Дети — наше будущее», направленную на поддержку занятости молодежи в летний период.

В рамках программы предприятие ежегодно предоставляет временные рабочие места подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята пробуют себя в самых разных сферах — от офисной работы до производственных цехов. На заводе они могут не только заработать первые деньги, но и приобрести базовые профессиональные навыки, которые пригодятся в будущем.

В 2024 спецпрограмма ориентирована на детей сотрудников завода. И пользуется большим спросом среди старшеклассников – каждый год предприятие получает заявки от ребят, желающих присоединиться к команде.

Программа «Дети — наше будущее» помогает приобрести ценный опыт работы в коллективе, развить трудовые навыки и профессиональные компетенции. Многие ребята приходят на «Прибой» уже не в первый раз, и двери предприятия для них открыты.

На заводе твердо уверены, что эта инициатива и ребятам поможет провести лето с пользой, и окажется важным вкладом в будущее предприятия. Ведь именно от молодежи зависит дальнейшее развитие общества, и необходимо создавать все условия для их успешного старта.

Вот что говорят ребята о своей работе на заводе.

«Меня зовут Аня, мне 15 лет. Прошлым летом я решила найти варианты подработки. Из-за того, что многие предприятия набирают сотрудников, начиная с 16-летнего возраста, это оказалось достаточно сложно. Рада, что выдалась возможность трудоустроиться на «Прибой». Уже второе лето работаю здесь и нахожу много плюсов. Во-первых, такая работа для подростка – не только способ заработка, но и важный этап становления личности, позволяющий ознакомиться с различными профессиями, чтобы выбрать путь в жизни. Во-вторых, мне очень нравится коллектив, а руководители настроены положительно и всегда помогают сориентироваться и настроиться на рабочий процесс. В-третьих, завод учит дисциплине – приходить сюда нужно не позже, чем к восьми часам утра. Какие еще плюсы я вижу? Их предостаточно. На предприятии имеется собственная столовая, меню большое и разнообразное. Есть и буфет, где можно купить выпечку, напитки и многое другое. Еще нам предоставили униформу и весь нужный инвентарь. В общем, «Прибой» — отличное место как для взрослых, так и для подростков».

Мнение Анны разделяет 17-летьний Иван, родители которого работают на «Прибое».

«Этим летом отец предложил попробовать поработать в его подразделении под его руководством в качестве наставника, я с радостью согласился, — рассказал парень. — Кто бы упустил возможность дополнительно пообщаться с родным человеком, понять, чем он занимается, окунуться в мир важного и крупного предприятия, заработав свои собственные деньги? Я уже решил для себя: обязательно стану технологом! Сейчас делаю первые шаги для будущего карьерного роста».

Ранее мы рассказали, что трудоустройство подростков на «Красный котельщик» нашло высокий отклик.

Екатерина СНИСАРЕНКО, заместитель генерального директора по кадрам АО «Таганрогский завод «Прибой».

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