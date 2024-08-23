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Трудоустройство подростков на «Красный котельщик» нашло высокий отклик

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Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) продолжил практику временного трудоустройства подростков, пригласив на работу детей сотрудников завода. Благодаря этому лето юные котлостроители провели с максимальной пользой.

#Работа

На период летних каникул ребят в возрасте от 14 до 17 лет включительно официально трудоустроили на «Красный котельщик». Они выполняли посильную работу, получая за нее положенную заработную плату. Для некоторых из детей это – первый официальный «трудовой опыт». 

Их рабочий день был сокращенным: дети трудились строго по четыре часа. Одно из направлений деятельности – благоустройство «Красного котельщика»: уборка заводской территории, уход за клумбами и газонами, включая полив цветов, обрезку кустов, борьбу с сорняками.

Практику летнего трудоустройства подростков ТКЗ применяет уже второй год подряд. Спрос среди родителей на такую занятость детей – высокий. ТКЗ – проверенное годами предприятие: входит в ТОП-50 привлекательных и открытых работодателей России, занимая первую строчку в этом рейтинге среди компаний донского региона.

«Родители стремятся трудоустроить детей на «Красный котельщик», поскольку доверяют родному заводу, где жизнь и здоровье сотрудников – один из важнейших приоритетов. Также они уверены, здесь ребятам обеспечат подходящие условия труда и будут привлекать исключительно к разрешенной для их возраста работе», – подчеркивает начальник отдела развития персонала ТКЗ Наталья Грищенко.

Трудоустройство на время летних каникул – отличная возможность для подростков не только накопить на приобретение чего-то очень желанного, но и по достоинству оценить уникальность «Красного котельщика», определившись с будущим местом работы. Многие из ребят решили продолжить трудовые династии и прийти на ТКЗ, чтобы связать свою жизнь с предприятием, которое им по душе.   

Актуальные вакансии «Красного котельщика» размещены на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе Вакансии.

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Таганрогская правда
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