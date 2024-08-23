Трудоустройство подростков на «Красный котельщик» нашло высокий отклик

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) продолжил практику временного трудоустройства подростков, пригласив на работу детей сотрудников завода. Благодаря этому лето юные котлостроители провели с максимальной пользой.

На период летних каникул ребят в возрасте от 14 до 17 лет включительно официально трудоустроили на «Красный котельщик». Они выполняли посильную работу, получая за нее положенную заработную плату. Для некоторых из детей это – первый официальный «трудовой опыт».

Их рабочий день был сокращенным: дети трудились строго по четыре часа. Одно из направлений деятельности – благоустройство «Красного котельщика»: уборка заводской территории, уход за клумбами и газонами, включая полив цветов, обрезку кустов, борьбу с сорняками.

Практику летнего трудоустройства подростков ТКЗ применяет уже второй год подряд. Спрос среди родителей на такую занятость детей – высокий. ТКЗ – проверенное годами предприятие: входит в ТОП-50 привлекательных и открытых работодателей России, занимая первую строчку в этом рейтинге среди компаний донского региона.

«Родители стремятся трудоустроить детей на «Красный котельщик», поскольку доверяют родному заводу, где жизнь и здоровье сотрудников – один из важнейших приоритетов. Также они уверены, здесь ребятам обеспечат подходящие условия труда и будут привлекать исключительно к разрешенной для их возраста работе», – подчеркивает начальник отдела развития персонала ТКЗ Наталья Грищенко.

Трудоустройство на время летних каникул – отличная возможность для подростков не только накопить на приобретение чего-то очень желанного, но и по достоинству оценить уникальность «Красного котельщика», определившись с будущим местом работы. Многие из ребят решили продолжить трудовые династии и прийти на ТКЗ, чтобы связать свою жизнь с предприятием, которое им по душе.

Актуальные вакансии «Красного котельщика» размещены на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе Вакансии.