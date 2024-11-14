В Таганроге завершено благоустройство территории ДК «Фестивальный»  

Вопросам комплексного развития материально-технической базы ДК «Фестивальный» было посвящено выездное рабочее совещание с участием главы города Таганрога Светланы Камбуловой и председателя городской Думы Романа Корякина.

Напомним, что ранее были капитально отремонтированы кровля и фасад дворца, затем – благоустроена прилегающая к нему территория. В рамках благоустройства проведено асфальтирование и укладка тротуарной плитки, облагорожены газоны, высажены деревья и кустарники.

«Особое внимание уделили озеленению территории. Подрядная организация высадила 29 лип и 16 туй. Более 700 кустарников — это самшиты, гортензии, можжевельники, сирень, бирючина. Украсят новое место для отдыха и многолетние растения — ирисы, астры вересковидные и многие другие. Уверена, что это обновленное городское пространство полюбят и взрослые, и дети», — отметила Светлана Камбулова.

На прилегающей к ДК «Фестивальный» территории также обустроена детская площадка, установлено ограждение, скамьи и урны, развёрнуты системы наружного освещения и видеонаблюдения. Основные средства на проведение работ выделялись из областного бюджета на условиях софинансирования с местным бюджетом.

В сопровождении заместителя главы администрации по социальным вопросам Ирины Голубевой, начальника управления культуры Таганрога Елены Шелухиной и директора дворца Людмилы Поддубной руководители города осмотрели территорию ДК «Фестивальный», обсудив перспективы развития учреждения и инфраструктуры в этом районе.

«Для меня ДК «Фестивальный» не только один из главных культурных объектов Таганрога, но и центр, сердце моего 17-го избирательного округа, – отметил Роман Корякин. – Поэтому я как депутат чуть больше внимания обращаю на подходы и подъезды к дворцу, на удобство для жителей округа и всех остальных таганрожцев. Хотя и вопросы оснащения дворца дополнительным современным оборудованием, безусловно, важны. Сегодня договорились со Светланой Анатольевной о ремонте тротуара по улице Ленина, идущего от дворца: в одну сторону – до переулка Каркасного, в другую – до переулка Ружейного. Ремонт тротуара будет включён в план работ на 2025 год».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на отремонтированные дороги наносят разметку.

Источник dumataganroga.ru

Фото Сергея Плишенко